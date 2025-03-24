Леоненко: Ребров зробив усе, щоб ми програли

Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва за тактику, яку він обрав на матч Ліги націй проти Бельгії.

Колишнього нападника цитує Спорт Експрес.

"Коли обираєш на матч таку тактику, то показуєш, що тобі кінець. Справа навіть не в тактиці, а в грі. Ми не створюємо моменти, вони в нас виходять випадково. Бельгія нічого не показала, але ми все одно обіср*лися, і суперник став сміливим.

Ребров зробив усе, щоб ми програли і не пройшли далі. Ми з перших хвилин віддали ініціативу Бельгії, навіть у контратаки не вибігали і показали, що нічого не вміємо. Класні в Реброва помічники. Ви вчора багато іспанського в нашій тактиці побачили? У нас був день відбору!", – заявив Леоненко.