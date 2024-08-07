Леоненко - про гру Шапаренка: фінти мають приносити користь, а не навпаки

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко заявив, що фінти Шапаренка мають приносити користь, а не навпаки.

Його слова передає "Футбол24".

"Треба припиняти балачки про те, що на початку сезону Динамо треба розбігатися, місяць набирати форму. Команда добре підготовлена, має якісну лаву запасних. Шовковський сміливо приймає рішення, замінює навіть тих, хто раніше був під забороною. Коментатор розповідав, що Шапаренку важко, коли на нозі висять 2-3 суперники. Тактично, звичайно, гра від оборони — не його стихія. Проте коли ти довго приймаєш рішення, то до тебе збіжиться пів команди суперників. Робиться по кілька дотиків до м’яча. За цей час гравці Рейнджерс неквапно поверталися на свою половину поля. Фінти мають приносити користь, а не навпаки", — сказав Леоненко.

Нагадаємо у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Рейнджерс — Динамо, шотландці вибороли для себе нічию на останніх секундах гри. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.