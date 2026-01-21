Рома достроково повернула провального вінгера в Астон Віллу

Італійська Рома достроково розірвала орендну угоду із 28-річним правим вінгером Леоном Бейлі.

Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Фланговий півзахисник повернувся в англійську Астон Віллу, з якою у нього контракт до кінця червня 2027 року. Нагадаємо, що римський клуб виклав за оренду футболіста збірної Ямайки з правом викупу, якого взяв влітку 2025-го, 3 мільйони євро.

У футболці Роми Бейлі провів лише 11 матчів, у яких віддав 2 асисти. Італійський період кар'єри у Леона не вдався вже зі старту, коли він регулярно вилітав із загальної групи через постійні проблеми зі здоров'ям.

Відзначимо, що Бейлі також пограв ще за леверкузенський Баєр (156 поєдинків) та бельгійський Генк (77 гри).

Раніше повідомлялось, що Рома підсилилась нападником Астон Вілли та збірної Нідерландів Доніеллом Маленом, який вже встиг забити гол у дебютному матчі за "вовків".