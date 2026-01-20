Журналіст розкрив позиції, які хоче підсилити Рома: чи шукають "вовки" нападника

Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні визначився із позиціями, які хоче підсилити у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Коуч "вовків" планує підсилити центр оборони, лівий фланг захисту та придбати флангового атакувального півзахисника.

Відзначимо, що Рома вже оформила декілька трансферів, серед них нападник із англійської Астон Вілли та збірної Нідерландів Доніелл Мален, а також молодий форвард із французького Марселя Робіньо Ваз.

Раніше повідомлялось, що спортивний директор римського клубу вирішив відмовитись від ідеї продажу Артема Довбика під час найближчого трансферного вікна. Все через травму, яку отримав український нападник у грі Серії А проти Лечче.

Форвард збірної України вже переніс операцію на нозі. Довбик пробуде поза межами футбольного поля щонайменше два місяці. Хоча спортивний лікар Дмитро Бабелюк взагалі зазначив, що відновлення від цього ушкодження триває 4-5 місяців.

До слова, Рома після 21-го туру посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А-2025/26, набравши 42 бали. Вже 22 січня команда Гасперіні зіграє проти німецького Штутгарта у Лізі Європи. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).