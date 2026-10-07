Фанатка не стримала емоцій: несподівано поцілувала колишнього форварда Реала під час того, як робила фото

Колишній нападник Реала та лідер збірної Домініканської Республіки Маріано Діас опинився в курйозній ситуації після одного з матчів національної команди.

Футболіст фотографувався з уболівальницею, однак звичайне фото раптово перетворилося на досить несподіваний момент.

Дівчина під час спільної фотосесії нахилилася до Діаса та поцілувала його в губи, зробивши кілька кадрів.

Спочатку футболіст був явно здивований таким вчинком, але не розгубився — вже під час наступної світлини відповів уболівальниці взаємністю.

Схоже, така реакція фанатки стала своєрідною демонстрацією популярності Діаса серед прихильників збірної Домініканської Республіки. Особливо після його яскравого виступу під час нинішньої міжнародної паузи.

У трьох матчах Ліги націй КОНКАКАФ форвард двічі відзначився сам та ще двічі асистував партнерам, тож не дивно, що після матчів до Маріано прикута особлива увага фанатів.

Раніше повідомлялося, що міністерка освіти Великої Британії Люсі Пауелл назвала фанатів МЮ "лайном" після скандалу із фінансовими махінаціями Ман Сіті.