Помер колишній тренер Реала, який тричі приводив клуб до чемпіонства

У віці 82-х років помер нідерландський футбольний тренер Лео Бенгаккер.

Про це повідомляє Vi.nl.

Він працював тренером у Феєнорді, Аяксі, Сарагосі, Реалі, збірній Нідерландів, збірній Саудівської Аравії, збірній Польщі, з якою виступав на Євро-2008 та низці клубів.

Найбільшим досягненням у його кар'єрі стали три чемпіонства з Реалом (1987, 1988, 1989). Він також виграв Кубок Іспанії та ставав чемпіоном Нідерландів як з Феєнордом, так і з Аяксом.

Сам Бенгаккер вважав чемпіонський титул із Феєнордом (1999) найяскравішою подією у своїй кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що на 60-му році життя помер колишній тренер Кривбаса та Зорі Олександр Косевич.