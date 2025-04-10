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Помер колишній тренер Реала, який тричі приводив клуб до чемпіонства

Олексій Мурзак — 10 квітня 2025, 22:05
Помер колишній тренер Реала, який тричі приводив клуб до чемпіонства
Лео Бенгаккер
Getty Images

У віці 82-х років помер нідерландський футбольний тренер Лео Бенгаккер.

Про це повідомляє Vi.nl.

Він працював тренером у Феєнорді, Аяксі, Сарагосі, Реалі, збірній Нідерландів, збірній Саудівської Аравії, збірній Польщі, з якою виступав на Євро-2008 та низці клубів.

Найбільшим досягненням у його кар'єрі стали три чемпіонства з Реалом (1987, 1988, 1989). Він також виграв Кубок Іспанії та ставав чемпіоном Нідерландів як з Феєнордом, так і з Аяксом.

Сам Бенгаккер вважав чемпіонський титул із Феєнордом (1999) найяскравішою подією у своїй кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що на 60-му році життя помер колишній тренер Кривбаса та Зорі Олександр Косевич.

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