На 60-му році життя помер колишній тренер Кривбаса та Зорі

Колишній тренер Кривбаса та Зорі Олександр Косевич помер на 60-му році життя.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Народився в Донецьку. На початку 90-х був представником правління Шахтаря. З 1996 до 1999 був президентом місцевого Металурга.

У 2003 році почав працювати спортивним директором Кривбаса. Згодом став головним тренером команди. У січні 2007 року очолив Зорю, але в березні 2008 залишив посаду. З 2016 до 2020 року тренував Авангард Краматорськ.

Останні роки він присвятив відновленню та підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни, працюючи першим віцепрезидентом і виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, виконував функції Делегата УАФ на матчах Чемпіонату УПЛ.

Нагадаємо, у віці 87 років пішов із життя колишній голкіпер збірної Бразилії Манга.