Лемпард погодився очолити клуб Чемпіоншипу

Клуб Чемпіоншипу Ковентрі домовився з Френком Лемпардом про призначення на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Football Insider.

Очікується, що офіційне оголошення про призначення Лемпарда відбудеться вже після 23-го листопада, коли Ковентрі проведе домашню гру з Шеффілд Юнайтед.

Останнім місцем роботи Лемпарда був Челсі, з яким він працював навесні 2023 року. До цього 46-річний англійський фахівець очолював Евертон і Дербі Каунті. Також на посаду тренера в якості альтернативи розглядася Рууд ван Ністелрой.

Нагадаємо, Ковентрі звільнив Марка Робінса, який очолював команду з березня 2017 року. Наразі клуб з 16 очками у 15 матчах посідає 17 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.