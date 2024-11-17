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Ван Ністелрой може очолити аутсайдера Чемпіоншипу

Олег Дідух — 17 листопада 2024, 18:47
Ван Ністелрой може очолити аутсайдера Чемпіоншипу
Рууд ван Ністелрой
ФК Манчестер Юнайтед

Легендарний нідерландський ексфорвард Рууд ван Ністелрой може очолити клуб Чемпіоншипу Ковентрі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Головним претендентом на посаду головного тренера Ковентрі вважається Френк Лемпард. Проте 48-річного нідерландського фахівця розглядають як альтернативну кандидатуру.

Наразі Ковентрі з 16 очками у 15 матчах посідає 17 місце з 24 клубів у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Нагадаємо, лише цього тижня ван Ністелрой покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, яку обіймав тимчасово після звільнення Еріка тен Гага. Раніше інтерес до нідерландця приписували Вест Гему та іншому клубу Чемпіоншипу, Бернлі.

Під керівництвом ван Ністелроя Манчестер Юнайтед провів 4 матчі, в яких здобув 3 перемоги при 1 нічиїй. У 2022 – 2023 роках він очолював ПСВ Ейндховен.

Руд ван Ністелрой Френк Лемпард Ковентрі

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