Лемпард – про звільнення з Челсі: Було дуже боляче

Колишній тренер лондонського Челсі Френк Лемпард розповів, про що шкодує після звільнення у 2021 році.

Легенда "синіх" дав інтерв'ю Talksport.

"Було дуже боляче. Я відчував, що ми працюємо і запроваджуємо ті аспекти, які могли б усе змінити.

Коли ми здійснили деякі підписання, то я мав інші проблеми – тренерські. Як мені використовувати Вернера? Він що, "дев'ятка"? У нас є Абрахам та Жиру.

Це була клубна політика підбору гравців. Були деякі футболісти, яких підписали заради іміджу команди. А моя задача була в тому, щоб інтегрувати їх.

Втім, я з гордістю згадую той період. Звісно, на перемогу Челсі у Лізі чемпіонів я теж мав деякий вплив", – вважає Лемпард.