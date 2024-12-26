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Лемпард – про звільнення з Челсі: Було дуже боляче

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 10:36
Лемпард – про звільнення з Челсі: Було дуже боляче
Френк Лемпард
Talksport

Колишній тренер лондонського Челсі Френк Лемпард розповів, про що шкодує після звільнення у 2021 році.

Легенда "синіх" дав інтерв'ю Talksport.

"Було дуже боляче. Я відчував, що ми працюємо і запроваджуємо ті аспекти, які могли б усе змінити.

Коли ми здійснили деякі підписання, то я мав інші проблеми – тренерські. Як мені використовувати Вернера? Він що, "дев'ятка"? У нас є Абрахам та Жиру.

Це була клубна політика підбору гравців. Були деякі футболісти, яких підписали заради іміджу команди. А моя задача була в тому, щоб інтегрувати їх.

Втім, я з гордістю згадую той період. Звісно, на перемогу Челсі у Лізі чемпіонів я теж мав деякий вплив", – вважає Лемпард.

Нагадаємо, у сезоні-2020/21 лондонці переграли Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів всього через чотири місяці після звільнення Френка.

Нещодавно Лемпард очолив одного з головних аутсайдерів Чемпіоншипу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Френк Лемпард

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