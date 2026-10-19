Феєрія триває: український півзахисник відзначився за системою "гол+пас" у чемпіонаті Польщі

Атакувальний півзахисник Артур Шах відзначився за системою "гол плюс пас" у матчі 11-го туру другого дивізіону чемпіонату Польщі Лехія – Арка.

На 36-й хвилині українець відкрив рахунок у зустрічі, ставши автором єдиного м'яча у першому таймі.

На старті другої половини поєдинку команди обмінялися результативними ударами. На 47-й хвилині Арка повернулася у боротьбу, але майже одразу Додай із передачі Шаха знову вивів гданський колектив уперед 2:1, встановивши остаточний рахунок протистояння.

Підопічні Владислава Лупашка здобули свою четверту перемогу поспіль в офіційних іграх. Шах отримав від тренерського штабу 85 ігрових хвилин.

Нагадаємо, що Артур виступає за польський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону-2026/27. Футболіст, який належить львівським Карпатам, у Польщі вже запам'ятався 7 голами та 5 асистами у 9-ти іграх.

Раніше у 9-му турі чемпіонату Польщі Шах оформив хеттрик у ворота Сталь Мелець (звитяга 7:1).

Додамо, що Лехія із 19 очками замикає трійку лідерів чемпіонату. У наступному турі команда Лупашка зіграє на виїзді проти Пущі – 24 жовтня о 18:45 (за київським часом).