Український лідер Лехії назвав головну відмінність УПЛ від другого дивізіону Польщі

Український півзахисник гданської Лехії Артур Шах порівняв УПЛ та другу лігу Польщі, зазначивши, що в українському чемпіонаті грають гравці якіснішого рівня.

Про це розповів в інтерв'ю Українському футболу.

"Насамперед у рівні самих футболістів. В Українській Прем'єр-лізі грають якісніші виконавці. А от у польському чемпіонаті набагато більше силової боротьби та фізично міцних гравців. Також тут частіші переходи з атаки в оборону", – відповів атакувальний футболіст.

Також Шах розкрив завдання його нинішньої команди на поточний сезон-2026/27. За його словами, Лехія прагне повернутися в Екстраклясу.

Артур виступає за польський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону-2026/27. Футболіст, який належить львівським Карпатам, у Польщі вже запам'ятався 9 голами та 6 асистами у 11-ти іграх.

Нагадаємо, що у 9-му турі чемпіонату Польщі Шах оформив хеттрик у ворота Сталь Мелець (звитяга 7:1).

Додамо, що Лехія із 22 очками посідає 4-те місце у турнірній таблиці другого дивізіону Польщі. Відставання від лідера, яким є варшавська Полонія, складає 3 бали.