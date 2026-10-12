Бескоровайний забив дебютний гол за Лехію після передачі іншого українця

Український захисник Данило Бескоровайний відкрив лік своїм голам за польську Лехію.

27-річний футболіст відзначився на 41-й хвилині виїзного матчу десятого туру Першої ліги Польщі проти Сталі Жешув.

Бескоровайний забив після передачі українського захисника Данила Малова та збільшив перевагу гданської команди до 2:0.

@LechiaGdanskSA prowadzi już 2:0! 🔥 👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl, w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 https://t.co/arPYeiVioY — Betclic 1 Liga (@_1liga_) October 12, 2026

Раніше рахунок відкрив Владислав Бленуце, якому асистував ще один українець – Артур Шах.

Про підписання Бескоровайного Лехія оголосила 18 серпня 2026 року. Захисник перейшов із Полісся на умовах повноцінного трансферу та уклав контракт до 30 червня 2029 року.

Напередодні український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайнш.