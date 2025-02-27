Кожна історія індивідуальна: в ЛНЗ розповіли, як легіонери команди реагують на повітряні тривоги

Легіонери ЛНЗ часто панікують через повітряні тривоги в Україні.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу 18000 розповів генеральний директор черкаського клубу Андрій Колісник.

За його словами, досить складно проводити перемовини з легіонерами, адже іноземні футболісти бояться війни в Україні.

"Безумовно, коли ми їх підписували, коли вели з ними переговори, ми ж говоримо одразу так, як воно є – не в плані, що ми їх лякаємо, а в плані того, що ми їх готуємо до того, що може бути повітряна тривога, що це такий-то звук, що він триває 1-2 хвилини, потім закінчується, треба піти в укриття і так далі. З усіма ми це промовляли ще до того, як вони опинилися в Україні, тобто вони були підготовлені.

Як показує практика, перша повітряна тривога – і всі забувають про всі наші підготовки і, звісно, панікують, хтось сильніше, хтось менше. Глобально ситуація абсолютно нормальна, тому що коли футболісти-іноземці перебувають у нашому колективі, вони бачать, що всі українці поводяться нормально, ніхто не панікує, нічого екстраординарного не відбувається", – зазначив він.

Водночас Колісник додав, що кожна така історія індивідуальна.

"Але, звісно, кожна історія індивідуальна. Наприклад, у нас був в оренді 19-річний македонський футболіст Матей Ангелов – то він одразу з перших тривог попросив перервати оренду і поїхав узимку назад в Македонію.

В основному всі інші футболісти реагують нормально саме через те, що вони перебувають в українському колективі. Легіонерів у нас, умовно, 10, а вся команда, разом з персоналом – 45 людей. Коли 35 поводяться спокійно і нормально, то інші 10, зрозуміло, поводять себе так само нормально", – підкреслив Колісник.

Раніше повідомлялося, що черкаський ЛНЗ, який працює над підсиленням позиції вінгера, цікавився футболістом Сантоса Мігелем Терсересом, який міг опинитися в Динамо.