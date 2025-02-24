Гендир ЛНЗ пояснив, чому клуб достроково розірвав контракт з легіонером
Матей Ангелов
ЛНЗ
Вже колишній ЛНЗ Матей Ангелов достроково покинув черкаський клуб через війну в України.
Про це в інтерв'ю YouTube каналу 18000 повідомив генеральний директор команди Андрій Колесник
За словами функціонера, македонець злякався, почувши перші вибухи в Черкасах і попросив керівництво черкаського клубу достроково завершити його орендну угоду. Клуб пішов назустріч легіонеру, розірвавши контракт.
Нагадаємо, що оренда гравця була розрахована до літа, але Ангелов залишив ЛНЗ у січні. У його активі був лише один матч за черкаську команду.
Раніше стало відомо, що ЛНЗ виявляє предметний інтерес до гравця англійського Сандерленда Джевісона Беннетта.