Динамо відмовилося підписувати вінгера Сантоса – джерело назвало причину

Динамо не буде підписувати півзахисника бразильського Сантоса Мігеля Терсероса (Мігеліто).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравця дійсно пропонували киянам, але після детального його вивчення київський клуб відмовився від трансферу.

Зазначається, що футболіст не вразив тренерський штаб і скаутів Динамо через нібито слабку гру в обороні, а підписувати його суто атакувальним кияни не захотіли.

Також повідомляється, що йшлося про оренду з правом викупу, а ціна за повноцінний трансфер гравця становила 1,5-2 млн євро.

Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що трансфер Мігеліто в Динамо може зірватися через проблеми з візою.