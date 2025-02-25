ЛНЗ цікавився вінгером, якого відмовилося підписувати Динамо

Черкаський ЛНЗ, який працює над підсиленням позиції вінгера, цікавився футболістом Сантоса Мігелем Терсересом, який міг опинитися в Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Динамо відмовилося підписувати гравця через його проблеми у грі без м'яча, тобто в обороні.

Водночас ЛНЗ віддав перевагу гравцю англійського Сандерленда Джевісону Беннетту, за яким наразі слідкує.

Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що конголезький вінгер Полісся Бені Макуана на правах оренди продовжить кар'єру в ЛНЗ.