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Легіонер Руха продовжить кар'єру в чемпіонаті Кіпру

Олексій Мурзак — 19 січня 2025, 19:16
Легіонер Руха продовжить кар'єру в чемпіонаті Кіпру
Анже-Фредді Плюмен
ФК Рух

Вінгер Руха Анже-Фредді Плюмен продовжить кар'єру в чемпіонаті Кіпру.

Клуб Неа Саламіна оголосив про досягнення принципової домовленості щодо переходу 29-річного гваделупця.

Повідомляється, що 21 січня гравець прибуде на Кіпр для проходження медогляду та офіційного підписання контракту з новим клубом.

У поточному сезоні Плюмен провів за Рух лише 2 матчі. Загалом у його активі за українську команду 27 ігор, за які він встиг забити 3 голи та віддати 3 асисти.

Раніше стало відомо, що чотири основні гравці Руха відправлять на збори з Карпатами.

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