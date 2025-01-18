Чотири гравці Руху поїдуть на збори з Карпатами

Чотири основні гравці Руха відправлять на збори з Карпатами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про півзахисників Олега Федора та Іллю Квасницю, нападника Ігоря Краснопіра й захисника Олексія Сича. У суботу, 18 січня, вони разом з "левами" виїжджають на збір У Туреччину.

При цьому зазначається, що хавбек Євген Пастух другу половину сезону, найімовірніше, проведе в Русі. Там же продовжує відновлюватися після важкої травми й невдалої операції Марко Сапуга.

Нагадаємо, що Рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів команди може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.