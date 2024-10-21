Легіонер Карпат розповів про дружбу із зіркою збірної Іспанії та Манчестер Сіті

Іспанський півзахисник львівських Карпат Пабло Альварес розповів, що гравець Манчестер Сіті Родрі брав участь у його переході в український клуб.

Його слова передає пресслужба львів'ян.

"Того ж року, коли я підписав контракт з Вільяреалом у 16 років, Родрі підписав його одночасно зі мною – у тій самій команді, у тій самій категорії. Ми обидва приїхали в академію і були сусідами по кімнаті протягом двох років.

Я дуже часто спілкуюся з ним по відеозв'язку. Зараз він травмований, і по часу це трохи накладно, але ми підтримуємо зв'язок. Він був одним з тих, з ким я розмовляв, коли ухвалював рішення їхати в Україну. Він порадив мені, що, на його думку, це дуже хороша спортивна можливість для мене. Я розповідаю йому про тутешнє життя, про ситуацію у країні", – сказав Альварес.