Лестер у липні звільнить головного тренера
Рууд Ван Ністелрой
ФК Лестер
Головний тренер Лестера Рууд Ван Ністелрой покине свою посаду на початку липня.
Про це повідомляє Бен Джейкобс.
48-річний нідерландський фахівець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте не допоміг команді уникнути вильоту з АПЛ.
Керівництво клубу хотіло звільнити Ван Ністелроя ще по ходу минулого сезону, проте відставку тренера вирішили перенести на липень з економічних причин: Лестер не хоче звільняти двох тренерів протягом одного фінансового року. Восени минулого року клуб звільнив Стіва Купера.
Лестер – третій клуб у тренерській кар’єрі Ван Ністелроя на дорослому рівні. Раніше колишній нападник збірної Нідерландів працював із ПСВ і був виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед.