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Лестер у липні звільнить головного тренера

Олег Дідух — 22 червня 2025, 17:36
Лестер у липні звільнить головного тренера
Рууд Ван Ністелрой
ФК Лестер

Головний тренер Лестера Рууд Ван Ністелрой покине свою посаду на початку липня.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

48-річний нідерландський фахівець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте не допоміг команді уникнути вильоту з АПЛ.

Керівництво клубу хотіло звільнити Ван Ністелроя ще по ходу минулого сезону, проте відставку тренера вирішили перенести на липень з економічних причин: Лестер не хоче звільняти двох тренерів протягом одного фінансового року. Восени минулого року клуб звільнив Стіва Купера.

Лестер – третій клуб у тренерській кар’єрі Ван Ністелроя на дорослому рівні. Раніше колишній нападник збірної Нідерландів працював із ПСВ і був виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед.

Лестер Руд ван Ністелрой

Руд ван Ністелрой

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