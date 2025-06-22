Лестер у липні звільнить головного тренера

Головний тренер Лестера Рууд Ван Ністелрой покине свою посаду на початку липня.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

48-річний нідерландський фахівець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте не допоміг команді уникнути вильоту з АПЛ.

Керівництво клубу хотіло звільнити Ван Ністелроя ще по ходу минулого сезону, проте відставку тренера вирішили перенести на липень з економічних причин: Лестер не хоче звільняти двох тренерів протягом одного фінансового року. Восени минулого року клуб звільнив Стіва Купера.

Лестер – третій клуб у тренерській кар’єрі Ван Ністелроя на дорослому рівні. Раніше колишній нападник збірної Нідерландів працював із ПСВ і був виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед.