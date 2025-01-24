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Легендарний український воротар отримав роботу у клубі Першої ліги

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 14:30
Легендарний український воротар отримав роботу у клубі Першої ліги
Ігор Шуховцев
ФК Нива Тернопіль

Ексворотар луганської Зорі, Іллічівця, Металіста та низки інших українських клубів Ігор Шуховцев став тренером воротарів у Кудрівці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Строки підписаної угоди не розголошуються. Зазначимо, що клуб з Чернігівської області виступає у Першій лізі та наразі є лідером групи Б.

Протягом своєї кар'єри Шуховцев встиг пограти у складі СК Одеси, Ниви з Вінниці, Таврії, київському Арсеналі, Іллічівці, Зорі та Металісті.

Футболіст завершив кар'єру у 2011 році, але за рік поновив заради виступів у Металісті, куди його покликали через важку травму Дішленковича.

Українським вболівальникам Шуховцев запам'ятався не тільки надійною грою у воротах, а й перфомансом у матчі між Зорею та Карпатами у сезоні-2010/11. Тоді Ігор Годулян поставив пенальті на останніх хвилинах зустрічі у ворота "чорно-білих", через що голкіпер штовхнув спочатку рефері, а потім й деяких гравців львівян.

У підсумку, Шуховцев отримав червону картку, а з поля його вивели представники підрозділу "Беркут".

Раніше фахівець порівняв Анатолія Трубіна та Андрія Луніна.

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