До старих друзів: Рамос близький до переходу в клуб з Саудівської Аравії
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Неназваний саудівський клуб наблизився до підписання Серхіо Рамоса.
Про це повідомив Ніколо Скіра.
Зазначимо, що в Саудівській Аравії виступають колишні партнери Серхіо по Реалу — Кріштіану Роналду та Карім Бензема. Португалець грає у складі Аль-Насра, а француз захищає кольори Аль-Іттіхада.
Попередній сезон Рамос відіграв за рідну Севілью. 38-річний центрбек провів 37 матчів, у яких забив 7 голів. Після завершення сезону він залишив клуб як вільний агент. Окрім Реала та Севільї, Серхіо також виступав за Парі Сен-Жермен.