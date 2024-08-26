До старих друзів: Рамос близький до переходу в клуб з Саудівської Аравії

Неназваний саудівський клуб наблизився до підписання Серхіо Рамоса.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Зазначимо, що в Саудівській Аравії виступають колишні партнери Серхіо по Реалу — Кріштіану Роналду та Карім Бензема. Португалець грає у складі Аль-Насра, а француз захищає кольори Аль-Іттіхада.

A Saudi Club have approached Sergio #Ramos as a free agent. #transfers 🇸🇦 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2024

Попередній сезон Рамос відіграв за рідну Севілью. 38-річний центрбек провів 37 матчів, у яких забив 7 голів. Після завершення сезону він залишив клуб як вільний агент. Окрім Реала та Севільї, Серхіо також виступав за Парі Сен-Жермен.