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До старих друзів: Рамос близький до переходу в клуб з Саудівської Аравії

Ігор Чернявський — 26 серпня, 09:45
До старих друзів: Рамос близький до переходу в клуб з Саудівської Аравії
Getty Images

Неназваний саудівський клуб наблизився до підписання Серхіо Рамоса.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Зазначимо, що в Саудівській Аравії виступають колишні партнери Серхіо по Реалу — Кріштіану Роналду та Карім Бензема. Португалець грає у складі Аль-Насра, а француз захищає кольори Аль-Іттіхада.

Попередній сезон Рамос відіграв за рідну Севілью. 38-річний центрбек провів 37 матчів, у яких забив 7 голів. Після завершення сезону він залишив клуб як вільний агент. Окрім Реала та Севільї, Серхіо також виступав за Парі Сен-Жермен.

Серхіо Рамос Саудівська Аравія

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