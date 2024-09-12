Легенда Реала відмовився переходити до бразильського клубу

Легенда мадридського Реала Серхіо Рамос відповів відмовою на пропозицію Ботафого.

Про це повідомляє портал Goal.

Захисник чекає пропозицій з MLS. Саме у клубах США футболіст хоче продовжити кар'єру.

38-річний Рамос — вихованець Севільї. З 2005 до 2021 року грав за мадридський Реал. Потім два роки провів у ПСЖ, а влітку 2023 повернувся до рідної команди.

За збірну Іспанії Серхіо дебютував ще у 2005 році. Загалом відіграв 180 матчів і забив 23 голи.