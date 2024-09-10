Рамос мав пропозиції від клубу МЛС

Іменитий іспанський захисник Серхіо Рамос отримував пропозиції від новачка професіональної футбольної ліги США (МЛС) Сан-Дієго.

Про це повідомляє Mundo deportivo.

За інформацією джерела, клуб, який планує дебютувати в МЛС, цікавився послугами Рамоса. Однак 38-річного футболіста не влаштували умови, зарплатня та роль у команді. Зазначимо, що Рамос наразі знаходиться у статусі вільного агента. Раніше повідомлялося про інтерес до захисника з боку саудівського клубу.

Сезон-2023/24 Рамос відіграв за рідну Севілью. 38-річний центрбек провів 37 матчів, у яких забив 7 голів. Після завершення сезону він залишив клуб як вільний агент. Окрім Реала та Севільї, Серхіо також виступав за Парі Сен-Жермен.