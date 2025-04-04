Легендарний німецький захисник завершить кар’єру наприкінці сезону

Центральний захисник Роми Матс Гуммельс ухвалив рішення завершити кар’єру наприкінці поточного сезону у віці 36 років.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 BREAKING: Mats Hummels to RETIRE from professional football at the end of the current season.



Decision made by German defender who’s leaving AS Roma. pic.twitter.com/JRqOu4FdCe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2025

Контракт Гуммельса з італійським клубом діє до кінця поточного сезону і продовжений не буде. Рома стане останнім клубом у кар’єрі німця.

Більшу частину своєї кар’єри Гуммельс провів у складі двох грандів німецького футболу – Боруссії Дортмунд і мюнхенської Баварії, з якими сумарно 5 разів ставав чемпіоном Бундесліги. З Боруссією доходив до фіналу Ліги чемпіонів 2013 року.

У 2010 – 2023 роках Гуммельс провів 78 матчів і забив 5 голів у складі збірної Німеччини, з якою став чемпіоном світу 2014 року. За Рому захисник виступає з літа минулого року, провів 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.