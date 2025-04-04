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Легендарний німецький захисник завершить кар’єру наприкінці сезону

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 18:57
Легендарний німецький захисник завершить кар’єру наприкінці сезону
Матс Гуммельс
ФК Рома

Центральний захисник Роми Матс Гуммельс ухвалив рішення завершити кар’єру наприкінці поточного сезону у віці 36 років.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Гуммельса з італійським клубом діє до кінця поточного сезону і продовжений не буде. Рома стане останнім клубом у кар’єрі німця.

Більшу частину своєї кар’єри Гуммельс провів у складі двох грандів німецького футболу – Боруссії Дортмунд і мюнхенської Баварії, з якими сумарно 5 разів ставав чемпіоном Бундесліги. З Боруссією доходив до фіналу Ліги чемпіонів 2013 року.

У 2010 – 2023 роках Гуммельс провів 78 матчів і забив 5 голів у складі збірної Німеччини, з якою став чемпіоном світу 2014 року. За Рому захисник виступає з літа минулого року, провів 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Завершення кар'єри Рома Матс Гуммельс

Матс Гуммельс

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