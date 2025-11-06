Аякс може повернути Тен Хага: клуб веде переговори з тренером

Керівництво Аякса розпочало переговори з колишнім наставником Байєра Еріком тен Хагом.

Про це повідомляє видання AD NL.

Директор клубу Алекс Крус зустрічався з фахівцем за два дні до поразки амстердамців від Галатасарая (0:3) у Лізі чемпіонів.

Результат цього матчу, за інформацією джерела, може стати вирішальним аргументом для Круса, який прагне переконати Тен Хага знову очолити команду.

Останнім місцем роботи 54-річного тренера був німецький Байєр, який він очолював упродовж двох місяців – до вересня 2025 року.

Нагадаємо, Тен Хаг уже має успішний досвід роботи в Аяксі. З грудня 2017 по червень 2022 року він провів із клубом 215 матчів, тричі виграв чемпіонат Ередивізі, двічі – Кубок Нідерландів і одного разу – Суперкубок країни.

Раніше італійське Дженоа оголосило про призначення нового тренера.