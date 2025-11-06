Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аякс може повернути Тен Хага: клуб веде переговори з тренером

Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 13:45
Аякс може повернути Тен Хага: клуб веде переговори з тренером
Ерік Тен Хаг

Керівництво Аякса розпочало переговори з колишнім наставником Байєра Еріком тен Хагом.

Про це повідомляє видання AD NL.

Директор клубу Алекс Крус зустрічався з фахівцем за два дні до поразки амстердамців від Галатасарая (0:3) у Лізі чемпіонів.

Результат цього матчу, за інформацією джерела, може стати вирішальним аргументом для Круса, який прагне переконати Тен Хага знову очолити команду.

Останнім місцем роботи 54-річного тренера був німецький Байєр, який він очолював упродовж двох місяців – до вересня 2025 року.

Нагадаємо, Тен Хаг уже має успішний досвід роботи в Аяксі. З грудня 2017 по червень 2022 року він провів із клубом 215 матчів, тричі виграв чемпіонат Ередивізі, двічі – Кубок Нідерландів і одного разу – Суперкубок країни.

Раніше італійське Дженоа оголосило про призначення нового тренера.

Аякс Ерік тен Хаг

Ерік тен Хаг

Хто зробить Довбика найкращим бомбардиром Серії А? 6 неочевидних кандидатів на нового тренера Роми
Челсі готує грандіозну пропозицію щодо Санчо
Манчестер Юнайтед домовився про підписання тен Хага
Тен Хаг може підписати в Манчестер Юнайтед Бергвейна
Призначення тен Хага в Манчестер Юнайтед - питання часу

Останні новини