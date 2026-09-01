Кальярі підписав колишнього хавбека Інтера та збірної Італії

Італійський опорний півзахисник Роберто Гальярдіні продовжить кар'єру в Кальярі.

Про це повідомляє пресслужба сардинійського клубу.

Контракт розрахований до кінця червня 2027 року з опцією продовження ще на один рік, яку матиме змогу активувати клуб. Гальярдіні перейшов у Кальярі на правах вільного агента після того, як завершився термін дії його контракту з Вероною.

За "мастифів" 32-річний хавбек виступав з вересня минулого року. Відзначився 1 голом у 29 матчах Серії А. Верона за підсумками сезону вилетіла в Серію В.

Гальярдіні найбільше відомий за виступами за міланський Інтер у 2017 – 2023 роках. Також грав за Аталанту, Чезену, Спецію та Віченцу. У 2017 – 2020 роках ровів 7 матчів за збірну Італії.