Нападника Серії А доправили гелікоптером до реанімації після того, як він мало не втопився в басейні

20-річний центральний нападник Яель Трепі був екстрено госпіталізований за допомогою гелікоптера після того, як він мало не втопився в басейні під час відпочинку.

Про це повідомляє La Gazzetta Della Sport.

Як зазначається, футболіста доставили до місцевої лікарні в Сассарі. Наразі француз перебуває у відділенні інтенсивної терапії, лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Сам інцидент стався під час того, як Трепі перебував на курорті Порто Черво, який розташований на північному сході Сардинії в Італії. 20-річний гравець заліз в один із басейнів, проте через раптовий перепад глибини запанікував, оскільки не вмів добре плавати, й втратив свідомість.

Зауважимо, що Трепі є вихованцем французького клубу Кретей, який покинув на початку 2023 року та доєднався до академії Кальярі. За цей час нападник провів за першу команду "сардинців" 9 матчів, у яких відзначився 1 голом.

Додамо, що Кальярі стартує в італійській першості у цьому сезоні з матчу проти Парми, який відбудеться 22 серпня о 21:45 (за київським часом).

Нагадаємо, що напередодні команда Фабіо Пісакане мінімально обіграла Ареццо (1:0) в 1/32 фіналу Кубку Італії. Цей поєдинок Трепі розпочав зі стартових хвилин.