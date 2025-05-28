Філіппо Індзагі вирішив покинути Пізу після виходу в Серію А

Філіппо Індзагі несподівано ухвалив рішення покинути посаду головного тренера Пізи.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Про своє рішення Індзагі-старший вже повідомив керівництву Пізи.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Піза вийшла у Серію А, після чого клуб продовжив контракт із тренером. Попри це, Індзагі вирішив покинути Пізу. Найімовірніше, він очолить Палермо із Серії В.

Що стосується Пізи, то на заміну Індзагі розглядаються кандидатури експартнерів Філіппо по збірній Італії Альберто Джилардіно і Андреа Пірло, а також тренера Верони Паоло Дзанетті, якщо він покине свій нинішній клуб цього літа.

Окрім Пізи, Філіппо Індзагі у своїй тренерській кар’єри працював із Венецією, Болоньєю, Беневенто, Брешією, Реджиною та Салернітаною.