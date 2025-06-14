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Новачок Серії А оголосив про звільнення легенди Мілана з посади головного тренера

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 10:53
Новачок Серії А оголосив про звільнення легенди Мілана з посади головного тренера
ФК Піза

Новачок Серії А Піза оголосила про відхід Філіппо Індзагі з посади головного тренера.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Клуб подякував легенді Мілана за роботу, кульмінацією якої став вихід до елітного дивізіону вперше за 34 роки.

Нагадаємо, фахівець очолив колектив у 2024 році. Очікується, що наступним клубом Індзагі стане Палермо.

Що стосується Пізи, то на заміну Індзагі розглядаються кандидатури експартнерів Філіппо по збірній Італії Альберто Джилардіно і Андреа Пірло, а також тренера Верони Паоло Дзанетті, якщо він покине свій нинішній клуб цього літа.

Окрім Пізи, Філіппо Індзагі у своїй тренерській кар’єри працював із Венецією, Болоньєю, Беневенто, Брешією, Реджиною та Салернітаною.

Раніше про відхід головного тренера оголосив інший новачок елітного дивізіону Італії.

Індзагі Чемпіонат Італії, Серія А Піза

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