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Індзагі очолить клуб італійської Серії В – Скіра

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 23:10
Індзагі очолить клуб італійської Серії В – Скіра
Філіппо Індзагі,
ФК Піза

Головний тренер Пізи Філіппо Індзагі, який ухвалив рішення покинути клуб після виходу в елітний дивізіон, вирішив залишитися тренувати у Серії В.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, фахівець очолить Палермо, який посів восьме місце в Серії B – клуб не зумів завоювати підвищення у класі. Контракт буде розрахований на три роки.

Раніше повідомлялося, що в Пізі на заміну Індзагі розглядаються кандидатури експартнерів Філіппо по збірній Італії Альберто Джилардіно і Андреа Пірло, а також тренера Верони Паоло Дзанетті, якщо він покине свій нинішній клуб цього літа.

Окрім Пізи, Філіппо Індзагі у своїй тренерській кар’єри працював із Венецією, Болоньєю, Беневенто, Брешією, Реджиною та Салернітаною.

Індзагі Палермо Чемпіонат Італії, Серія B Піза

Індзагі

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