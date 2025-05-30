Індзагі очолить клуб італійської Серії В – Скіра

Головний тренер Пізи Філіппо Індзагі, який ухвалив рішення покинути клуб після виходу в елітний дивізіон, вирішив залишитися тренувати у Серії В.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, фахівець очолить Палермо, який посів восьме місце в Серії B – клуб не зумів завоювати підвищення у класі. Контракт буде розрахований на три роки.

Pippo #Inzaghi is getting closer to #Palermo as new coach. Agreement in principle for a contract until 2028. Palermo and Inzaghi will talk with Pisa for the termination of the contract. #transfers https://t.co/RhC8gfgygb — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2025

Раніше повідомлялося, що в Пізі на заміну Індзагі розглядаються кандидатури експартнерів Філіппо по збірній Італії Альберто Джилардіно і Андреа Пірло, а також тренера Верони Паоло Дзанетті, якщо він покине свій нинішній клуб цього літа.

Окрім Пізи, Філіппо Індзагі у своїй тренерській кар’єри працював із Венецією, Болоньєю, Беневенто, Брешією, Реджиною та Салернітаною.