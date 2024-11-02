Володар Золотого м’яча може очолити іспанський клуб

Новим головним тренером Депортіво з Ла-Коруньї може стати легендарний Фабіо Каннаваро.

Про це повідомляє The Athletic.

Наприкінці жовтня іспанський клуб звільнив Іманоля Ідіакеса і зараз шукає йому заміну. Перші контракти з Каннаваро відбулися вчора, 1 листопада, найближчими днями сторони мають провести особисту зустріч.

Депортіво після 12 турів посідає 20 місце у турнірній таблиці Сегунди – другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Останнім місцем роботи Каннаваро був Удінезе, який він очолював з квітня до червня поточного року. 51-річний італієць зумів врятувати команду від вильоту з Серії А, проте співпрацю з ним не продовжили.

Також у своїй тренерській біографії володар Золотого м’яча 2006 року працював із Гуанчжоу Евергранде, Аль-Насром, Тяньцзинем, збірною Китаю та Беневенто.

Раніше Золотий м’яч Каннаваро 2006 року включили до рейтингу найнесправедливіших в історії.