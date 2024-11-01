Золотий м'яч Шевченка визнали одним із найбільш несправедливих в історії

Золотий м'яч-2004, який виграв Андрій Шевченко, визнаний одним із трьох найбільших "пограбувань" в історії нагороди.

Видання FourFourTwo склало свій рейтинг найбільш несправедливих Золотих м'ячів.

1. Ліонель Мессі-2021 (на думку редакції FourFourTwo, нагороду мав отримати Роберт Левандовський)

2. Павел Недвед-2003 або Андрій Шевченко-2004 (мав би виграти Тьєррі Анрі)

3. Ліонель Мессі-2010 (Веслі Снейдер)

4. Ліонель Мессі-2023 (Ерлінг Голанд)

5. Кріштіану Роналду-2013 (Франк Рібері)

6. Ліонель Мессі-2019 (Вірджіл Ван Дейк)

7. Лука Модрич-2018 (Кріштіану Роналду, Мохаммед Салах або Антуан Грізманн)

8. Майкл Оуен-2001 (Олівер Кан або Рауль)

9. Луїс Суарес-1960 (Ференц Пушкаш)

10. Фабіо Каннаваро-2006 (Джанлуїджі Буффон)

По кожному з пунтків автор рейтингу надав пояснення, зокрема й по другій сходинці рейтингу:

"Тьєррі Анрі програв фінал Ліги чемпіонів та ЧС-2006. Якби він виграв обидва, то, безумовно, отримав би свій законний Золотий м'яч. Але, чесно кажучи, те, що він не виграв його раніше, є одним з найбільших злочинів у футболі 2000-х.

Він був машиною цифр ще до того, як результативність гарантувала тобі Золотий м'яч, записавши на свій рахунок 20 гольових передач в АПЛ-2002/03 (цей показник досі залишається рекордом) і 30 голів у складі непереможного Арсеналу сезоном пізніше.

І Андрій Шевченко, і Павел Недвед були блискучими в командах, які вигравали Скудетто в часи, коли італійський футбол був на вершині, але жоден з них не скуштував слави Ліги чемпіонів у сезоні, коли вони виграли Золотий м'яч. Це лише питання думки, чи вважаєте ви, що вони були індивідуально краще, ніж Анрі"