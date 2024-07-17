Завершив кар'єру на вершині: Кроос став найкращим півзахисником Євро-2024

Хавбек збірної Німеччини Тоні Кроос став найкращим гравцем за кількістю успішних передач на Євро-2024 серед півзахисників.

Про це повідомляє Squawka.

Футболіст зробив 487 передач, 94,75% яких були успішними, жоден інший півзахисник на чемпіонаті Європи-2024 не мав більшої точності у своїх ударах.

Toni Kroos made more successful passes than any other midfielder at #EURO2024, while no other midfielder to complete 100+ passes had a better pass accuracy (94.75%).



The final time we will see Kroos control. 🎮 pic.twitter.com/QwfGbAEkcD — Squawka (@Squawka) July 17, 2024

Нагадаємо, 34-річний гравець разом з "бундестім" зазнав поразки від Іспанії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Раніше Кроос написав у соцмережі допис, у якому повідомив про завершення футбольної кар'єри. Він є вихованцем Баварії, за яку виступав з 2007 до 2014 року. Після того продовжив кар'єру у складі Реала, де провів 10 років.

Тоні шість разів ставав переможцем Ліги чемпіонів — у 2013 році з Баварією, а також у 2016, 2017, 2018, 2022 та 2024 роках із Реалом. 34-річний хавбек тричі вигравав чемпіонат Німеччини та чотири рази — Ла Лігу.

Загалом футболіст провів за кар'єру 754 матчі, забив 73 голи та віддав 166 асистів.