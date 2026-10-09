Легенда Реала планує розпочати тренерську кар’єру

Легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос планує розпочати тренерську кар'єру.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Кроос повідомив Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF) про своє бажання наступного сезону пройти тренерські курси для отримання ліцензії категорії А. Вона дасть йому змогу тренувати команди на будь-якому рівні.

Нагадаємо, Кроос завершив кар'єру гравця влітку 2024 року в віці 34 років. Навесні поточного року повідомлялося про те, що німець може повернутися в Реал на одну з керівних посад у спортивній структурі клубу.

За мадридців Кроос виступав з літа 2014 року. Також захищав кольори мюнхенської Баварії та Баєра. Провів 114 матчів і забив 17 голів за збірну Німеччини.