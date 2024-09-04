Рома Довбика підсилилась ексгравцем Баварії та Боруссії

Італійська Рома підписала колишнього захисника Баварії та Боруссії Дортмунд Матса Гуммельса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист.

Раніше "джмелі" оголосили про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.

Нагадаємо, влітку до Роми також приєднався український нападник Артем Довбик. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.