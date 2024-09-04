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Рома Довбика підсилилась ексгравцем Баварії та Боруссії

Микола Дендак — 4 вересня, 21:16
Рома Довбика підсилилась ексгравцем Баварії та Боруссії
Матс Гуммельс
ФК Рома

Італійська Рома підписала колишнього захисника Баварії та Боруссії Дортмунд Матса Гуммельса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист.

Раніше "джмелі" оголосили про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.

Нагадаємо, влітку до Роми також приєднався український нападник Артем Довбик. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Баварія Боруссія Дортмунд Рома Матс Гуммельс

Рома

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