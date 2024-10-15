Клуб Трубіна можуть відсторонити від змагань за фінансові махінації

У клубу Анатолія Трубіна, лісабонської Бенфіки, виникли великі проблеми з португальським законодавством.

Про це повідомляє Globo.com.

Португальська прокуратура зараз займається розслідуванням справи про фінансові махінації керівництва Бенфіки. Клубу грозить відсторонення від змагань на термін від 6 місяців до 3 років.

Бенфіку звинувачують у корупції та податковому шахрайстві. В поле зору португальських правоохоронних органів потрапили два трансфери клубу – Марсело Ермеса та Даніеля дос Анжоса, яких підписали у 2017 році.

За їх переходи Бенфіка заплатила 6,7 мільйони євро комісійних агентам. Оскільки ринкова вартість двох гравців на той момент сумарно становила лише 725 тисяч євро, ці угоди здалися правоохоронним органам підозрілими, клуб могли використовувати для відмивання грошей та незаконного збагачення.

Прокуратура вимагає відсторонити Бенфіку від участі в змаганнях на термін від 6 місяців до 3 років. Колишньому президенту клубу Луїшу Феліпе Вієйрі та юрисконсульту Паулу Гонсалвешу також загрожує дискваліфікація.

Нинішньому президенту Бенфіки, Рую Кошті, жодні санкції не загрожують, оскільки від обіймає свою посаду лише з 2021 року.

Раніше повідомлялося про те, що Атлетико Мадрид покарали за поведінку фанатів у матчі проти Бенфіки.