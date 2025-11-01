Грізманн забив свій 200-й гол у Ла Лізі

Зірковий форвард Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн забив свій 200-й гол у іспанській Ла Лізі. Це трапилося в суботу, 1 листопада, в матчі 11 туру проти Севільї. Команда Дієго Сімеоне перемогла 3:0, 34-річний француз на 90 хвилині встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Для того, щоби забити 200 голів, Грізманну знадобився 541 матч. З 200 своїх голів у Ла Лізі 138 Антуан забив за Атлетіко, 40 – за Реал Сосьєдад і 22 – за Барселону. На даний момент 34-річний француз посідає 11 місце в списку найкращим бомбардирів у історії Ла Ліги. Він дебютував у елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії в 2010 році.

Контракт Грізманна з Атлетіко Мадрид діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.