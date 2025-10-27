Дель П'єро: Навіть з іншим тренером Ювентус не виграє Серію А

Легендарний екснападник Ювентуса Алессандро Дель П'єро вважає, що зміна головного тренера Ігора Тудора не допоможе туринцям виграти чемпіонат Італії цього сезону.

Слова колишнього футболіста після поразки Юве від Лаціо передає Нікола Скіра.

"У Ювентуса немає проблеми з тренером, а проблема складніша: команда не згуртована. Ще немає 11 основних гравців, тому що багатьом гравцям важко грати стабільно. Навіть з іншим тренером замість Тудора Юве не виграє чемпіонат", – сказав Дель П'єро в етері Sky Sports.

Нагадаємо, Тудор замінив Тьяго Мотту за ходом минулого сезону, а однією з умов продовження контракту було потрапляння до Ліги чемпіонів.

Зрештою, фахівець виконав завдання, але туринці влітку розглядали декілька варіантів на його місце. Втім, боси Ювентуса не знайшли кращої кандидатури на ринку, а тому Тудор продовжив роботу із "бьянконері".

У Серії А після восьми турів Ювентус посідає восьме місце, набравши 12 очок. В Лізі чемпіонів підопічні хорвата за три матчі двічі зіграли внічию та одного разу програли – 25 позиція.

Зазначимо, що туринці вперше з травня 2009 року не виграли жодного з 8 матчів у всіх змаганнях.