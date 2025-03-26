Ексгравець збірної Італії: Добвик лише виграє від приходу Гасперіні в Рому

Колишній гравець Ювентуса, Фіорентини та збірної Італії Анджело Ді Лівіо вважає, що нападнику збірної України Артему Довбику піде на користь можливе призначення Джан П’єро Гасперіні на посаду головного тренера Роми.

58-річного італійця цитує La Gazzetta dello Sport.

"Довбик лише виграв би від приходу Гасперіні. Він міг би стати новим Дуваном Сапатою. Цей тренер має чудовий досвід вдосконалення силових нападників", – заявив Ді Лівіо.

Нагадаємо, наразі Рому тимчасово очолює Клаудіо Раньєрі, який покине посаду наприкінці сезону. Одним із головних претендентів на заміну йому в Римі розглядають саме Гасперіні, який влітку планує покинути Аталанту.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 15 голів і 4 асисти в 38 матчах за Рому в усіх турнірах.