Він має піти з Челсі: легенда збірної Франції – про Мудрика
Ексфутболіст Челсі, Арсеналу та збірної Франції Еммануель Петі прокоментував майбутнє Михайла Мудрика у стані лондонського клубу.
Колишній чемпіон світу та Європи вважає, що українському вінгеру час міняти команду.
Слова Петі наводить Metro.
"Рано чи пізно Мудрику потрібно буде ухвалювати рішення. Він прийшов у клуб два роки тому і чого він досяг? Він не зміг покращити свою гру та пропускає дуже цінний етап кар'єри.
Михайлу вже 23 роки. З новим менеджментом Челсі я вважаю, що він не має майбутнього у клубі.
Манчестер Юнайтед міг би стати гарною можливістю. Та схема, за якою грає Аморім, дуже підходить Михайлу", - вважає Петі.
Цього сезону Мудрик прийняв участь у 15 матчах Челсі, в яких відзначився трьома голами та зробив 5 результативних передач.
Tranfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, чи зможе Мудрик зіграти проти Тоттенгема.