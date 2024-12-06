Він має піти з Челсі: легенда збірної Франції – про Мудрика

Ексфутболіст Челсі, Арсеналу та збірної Франції Еммануель Петі прокоментував майбутнє Михайла Мудрика у стані лондонського клубу.

Колишній чемпіон світу та Європи вважає, що українському вінгеру час міняти команду.

Слова Петі наводить Metro.

"Рано чи пізно Мудрику потрібно буде ухвалювати рішення. Він прийшов у клуб два роки тому і чого він досяг? Він не зміг покращити свою гру та пропускає дуже цінний етап кар'єри.

Михайлу вже 23 роки. З новим менеджментом Челсі я вважаю, що він не має майбутнього у клубі.

Манчестер Юнайтед міг би стати гарною можливістю. Та схема, за якою грає Аморім, дуже підходить Михайлу", - вважає Петі.