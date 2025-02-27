Перший з часів Кака: Леау підкорив унікальне досягнення в Мілані

Лідер італійського Мілана Рафаель Леау підкорив цікаве досягнення. Він став першим футболістом з часів Кака, який забивав більше п'яти голів у Серії А протягом шести сезонів поспіль.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Футболіст досягнув цього у перенесеному матчі 9 туру чемпіонату Італії проти Болоньї. Вінгер відзначився забитим м'ячем на 43 хвилині.

Кака свого часу забивав 5+ голів між сезонами 2003/04 та 2008/09. Відтоді жодному гравцю "россонері" не вдавалося подібне.

6 - Rafael #Leão (in the period between 2019-20 and 2024-25) is the first #Milan player to score more than five goals for six seasons in a row in #SerieA since Kakà (six between 2003-04 and 2008-09). Score.#BolognaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 27, 2025

Нагадаємо, до матчу проти Болоньї Рафаель Леау зіграв 36 матчів у поточному розіграші, в яких відзначився 9 голами та 8 результативними передачами.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку іспанського та англійського грандів, які наступного літа можуть влаштувати битву за футболіста.