Перший з часів Кака: Леау підкорив унікальне досягнення в Мілані
Лідер італійського Мілана Рафаель Леау підкорив цікаве досягнення. Він став першим футболістом з часів Кака, який забивав більше п'яти голів у Серії А протягом шести сезонів поспіль.
Про це повідомляє OptaPaolo.
Футболіст досягнув цього у перенесеному матчі 9 туру чемпіонату Італії проти Болоньї. Вінгер відзначився забитим м'ячем на 43 хвилині.
Кака свого часу забивав 5+ голів між сезонами 2003/04 та 2008/09. Відтоді жодному гравцю "россонері" не вдавалося подібне.
Нагадаємо, до матчу проти Болоньї Рафаель Леау зіграв 36 матчів у поточному розіграші, в яких відзначився 9 голами та 8 результативними передачами.
Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку іспанського та англійського грандів, які наступного літа можуть влаштувати битву за футболіста.