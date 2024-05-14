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Легенда Ворскли може допомогти команді у фіналі Кубку України

Игорь Чернявский — 14 травня, 15:27
Легенда Ворскли може допомогти команді у фіналі Кубку України

Легендарний захисник Ворскли Володимир Чеснаков перебуває в обоймі команди перед фіналом Кубка України проти Шахтаря.

Про це капітан команди Ігор Пердута розповів у коментарі для Sport.ua.

"Приїхали в бойовому складі, в обоймі є Володимир Чеснаков, який тривалий час не виступав. Сьогодні заплановане передігрове тренування, сподіваюся, підійдемо до матчу в належних ігрових кондиціях", - сказав Пердута.

Чеснаков востаннє виходив на поле ще 5 листопада 2023 року. Тоді багаторічний захисник і капітан був замінений уже на початку другого тайму поєдинку з Минаєм через пошкодження. Відтоді він заліковував численні м'язові травми.

Володимир був у складі Ворскли в історичному фіналі Кубка України-2009, коли полтавці сенсаційно перемогли чинного володаря Кубка УЄФА Шахтар. Уже завтра, 15 травня, команди знову зійдуться у вирішальному матчі за трофей. Початок гри в Рівному заплановано на 19:00.

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