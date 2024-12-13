Не вистачило забитого голу: Пердута прокоментував поразку від Лівого берега

Захисник полтавської Ворскли Ігор Пердута прокоментував домашню поразку від Лівого берега в межах 17 туру УПЛ.

Футболіст дав свій коментар в етері УПЛ ТБ.

"Ніяких емоцій, тільки розпач. Тут немає ніяких виправдань – ми самі винні. Поле важке для обох команд. Гра була рівна, але забити зміг саме Лівий берег.

Чого не вистачило? Забитого голу. Не змогли зіграти попереду більш агресивно, по грі не було багато моментів.

Причина поразки в нас. Саме футболісти вийшли на поле і програли матч", – заявив Пердута.