Тотті: Фергюсон і Довбик – чудові футболісти

Легендарний ексфорвард Роми Франческо Тотті оцінив шанси команди Джан П’єро Гасперіні на чемпіонство у поточному сезоні та рівень нападників Артема Довбика та Евана Фергюсона.

Слова чемпіона світу 2006 року наводить Corriere dello Sport.

"Скудетто? Це непросто, бо є дві-три команди, які укомплектовані краще. Головна мета – потрапляння до Ліги чемпіонів. Коли ми вигравали Скудетто, то забивали по три-чотири голи за матч – ми були справжнім катком.

Цього року склад інший: Фергюсон і Довбик ще повинні набрати форму, але це чудові футболісти, і я сподіваюся, що вони зможуть зробити Рому великою і самі стати великими", – заявив Тотті.