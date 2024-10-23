Бутрагеньйо: Третій гол Вінісіуса нагадав мені про Пеле

Еміліо Бутрагеньйо, директор з інституційних зв'язків мадридського Реала, похвалив Вінісіуса Жуніора після того, як бразилець оформив хет-трик у матчі проти дортмундської Боруссії (5:2) в Лізі чемпіонів.

Про це Бутрагеньо сказав в ефірі телеканалу Realmadrid TV.

"Лукас Васкес заслужив гол за свої постійні зусилля та професіоналізм. Вінісіус забив кілька неймовірних голів. Третій нагадав мені про Пеле тим, як він увійшов у зону, і тим фінтом. Це фантастичний гол для всіх нас, хто любить футбол. Він виправдовує прихід в Реал і показує, на що здатен гравець, щоб викликати стільки емоцій, включаючи захоплення.

Це був блискучий виступ, тому що Вінісіус взяв на себе відповідальність, коли був найскладніший момент гри. Наступного понеділка, коли буде оголошено володаря Золотого м'яча, я не думаю, що буде багато сумнівів".

22 жовтня в Мадриді відбувся поєдинок 3-го туру основної стадії Ліги чемпіонів, у якому місцевий Реал обіграв Боруссію Дортмунд із рахунком 5:2 після того, як програвав 0:2 по ходу зустрічі.

В мадридському клубі вірять, що Вінісіус отримає свій перший Золотий м'яч наступного понеділка, 28 жовтня.