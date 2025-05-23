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Ексзірка Реала розповів, про що жалкує найбільше у житті

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 11:25
Ексзірка Реала розповів, про що жалкує найбільше у житті
Гарет Бейл
instagram.com/garethbale11/

Колишній футболіст мадридського Реала та Тоттенгема Гарет Бейл розповів, про що він жалкує за свою кар'єру найбільше.

Слова валлійця наводить Talksport.

"Найкращий гол у житті? Очевидно, що це гол 2018 року у ворота Ліверпуля. Але навіть якщо прибрати важливість того матчу, то забити ударом через себе – правда круто.

Я завжди хотів забити з центральної лінії, з центру поля. Мені ніколи цього не вдавалось і дуже шкода", – сказав Бейл.

35-річний ексфутболіст розпочинав свою кар'єру в Саутгемптоні, а топгравцем став у складі Тоттенгема.

У 2013 році Бейл став гравцем мадридського Реала, з яким виграв усі можливі турніри. Завершив кар'єру видатний гравець у складі Лос-Анджелеса у 2022 році.

Раніше легендарний Усейн Болт розповів, чи жалкує він про швидке завершення кар'єри.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Гарет Бейл

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