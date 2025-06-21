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Не Плімут Таловєрова: Бейл спробував придбати інший британський клуб

Олексій Погорелов — 21 червня 2025, 08:49
Гарет Бейл
Гарет Бейл
Instagram Гарета Бейла

Колишня зірка мадридського Реала та збірної Уельсу Гарет Бейл очолює консорціум, який зробив пропозицію щодо придбання Кардіффа.

Про це повідомляє The Athletic.

Минулого місяця група Бейла надіслала лист про наміри укласти угоду власнику валлійського клубу Вінсенту Тану. П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів висловив своє бажання придбати колектив зі свого рідного міста.

Консорціум вказав суму, за яку збирався придбати Кардіфф, проте Тан відхилив пропозицію. Незважаючи на це, Бейл зберіг великий інтерес до ідеї стати власником клубу.

Варто зазначити, що в 2022 році Кардіфф розглядався як можливий пункт призначення 35-річного Бейла, коли він залишив Реал. Проте вінгер вирішив переїхати до США, де він підписав контракт із Лос-Анджелесом.

Раніше з'явилася інформація, що Гарет Бейл може стати одним з нових співвласників Плімута, за який виступає центрбек збірної України Максим Таловєров. Проте, як виявилося, це не входить у плани валлійця.

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