Багаторазовий переможець Ліги чемпіонів стане співвласником клубу гравця збірної України

Гарет Бейл очолює американську групу приватних інвесторів, яка збирається придбати Плімут Максима Таловєрова.

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з джерелом, зараз відбуваються переговори між власником англійського клубу Саймоном Халлеттом, якому належать 97% акцій, та інвестиційною групою, яка хоче повністю викупити "пілігрімів".

Халлетт шукав нові інвестиції в клуб щонайменше рік. Він раніше дав принципову згоду на продаж частки новим інвесторам, але минулого місяця він підтвердив, що угода зірвалася.

Бейл не має жодних історичних зв'язків з Плімутом, і його участь як майбутнього співвласника була несподіваною.

Варто зазначити, що 35-річний валієць приєднається до низки спортсменів, які є співвласниками футбольного клубу.

У квітні цю компанію поповнив експартнер Бейла по Реалу Лука Модрич, який став одним з акціонерів Свонсі. Легенда НФЛ Том Бреді володіє Бірмінгемом, а суперзірка НБА ЛеБрон Джеймс має частку в Ліверпулі.

Нагадаємо, що Плімут за Максимом Таловєровим у складі не зміг втриматися в Чемпіоншипі, вилетівши до третього за силою англійського дивізіону, закінчивши сезон на 23-му місці.

Нещодавно англійці призначили нового головного тренера, але Таловєров навряд чи встигне попрацювати під його керівництвом – центрбек збірної України розповів про інтерес до своєї персони з боку клубів Англії та Німеччини.